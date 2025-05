Bolsonaro completa uma semana internado e segue sem previsão de alta

A cirurgia de 12 horas tratou um bloqueio intestinal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa neste domingo, 20, uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia no último domingo, 13, para tratar de uma obstrução intestinal. De acordo com o último boletim médico divulgado neste sábado, 19, não há previsão de alta.

A cirurgia de 12 horas tratou um bloqueio intestinal causado por aderências, tecidos que se formam após cirurgias anteriores, após o atentado que sofreu em 2018. Esta é a quinta internação relacionada ao caso.

Recuperação

Desde a internação, a equipe médica avalia que a recuperação tem sido dentro do esperado. Nos primeiros dias, Bolsonaro permaneceu sob observação na UTI, com alimentação restrita e acompanhamento constante. Ele está sendo alimentado por via venosa e, até esse sábado, 19, ainda não havia retomado a alimentação oral.

Na terça-feira, 15, o hospital informou que ele apresentou melhora no quadro geral e que os exames mostraram funcionamento regular do intestino, o que é um sinal positivo.

Na quarta, 16, Bolsonaro começou a caminhar pelos corredores da unidade de saúde, com ajuda de profissionais. Segundo os médicos, esse tipo de movimentação é importante para evitar novas complicações.

Na quinta, 17, a equipe médica retirou parte dos curativos e avaliou que a cicatrização está ocorrendo normalmente. Bolsonaro permanece sem febre e sem sinais de infecção, o que indica que o corpo está reagindo bem à cirurgia.

Na sexta, 18, os médicos informaram que o ex-presidente estava em “boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências”. Ele também fez tomografias de controle, que não mostraram complicações ou intercorrências.