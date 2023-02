Bolsonaro defende envolvidos nos atos golpistas: 'Chefes de família'

Presente em um evento organizado na noite desta segunda-feira, 27, nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu os extremistas presos por envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes, no último dia 8 de janeiro, em Brasília.

Na ocasião, o ex-mandatário se referiu aos vândalos como "chefes de família" e disse que as pessoas detidas não tinham "um canivete sequer". As informações, no entanto, são falsas, visto que as forças policiais apreenderam com os suspeitos uma série de artefatos como machadinhas, facas, canivetes, facões, estilingues, gás lacrimogênio e explosivos.

"Vai completar dois meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas. Que não foi encontrado, quando foram presos, um canivete sequer com elas. E estão presas. São chefes de família, senhoras, mães, avós", declarou Bolsonaro durante o SA Summit 2023.

O antigo chefe do Executivo brasileiro comparou os atos antidemocráticos com a invasão do Capitólio americano, ocorrido no dia 6 de janeiro de 2021, depois da derrota do então presidente Donald Trump, na disputa eleitoral. De acordo com Bolsonaro, os trumpistas responderam ao processo em liberdade.

"No Brasil, não. Não tem formal de culpa, não tem testemunha. As pessoas, a grande maioria, sequer estavam na Praça dos Três Poderes naquele fatídico domingo, que nós não concordamos com o que aconteceu lá", afirmou.

Os dois ex-presidentes, Bolsonaro e Trump, são esperados na Conferência da Ação Conservadora, que acontece entre os dias 1 e 4 de março, em Washington.