Bolsonaro detona possível fim da jornada 6x1: "Estão perdidos"

Bolsonaro criticou proposta da deputada Erika Hilton - Foto: Isac Nóbrega | PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da jornada de trabalho 6x1 (seis dias de trabalho para um de folga), de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP).

Em entrevista ao Portal Metrópoles, Bolsonaro afirmou que os partidos de esquerda "estão perdidos e desconectados" da população, e que por isso tem tentado atingir pessoas menos informadas com a pauta. O líder político conservador disse ainda que a PEC fere a cláusula pétrea 7ª da Constituição Federal de 1988.

“Qual a intenção do PT, do Psol, do PC do B? Como eles estão perdidos, estão desconectados do povo brasileiro, estão querendo voltar à origem. Como? Pegando muita gente desinformada, que está lá na base do mercado de trabalho, ou está desempregado, falando: “Olha, vamos passar para quatro dias por semana e três de folga". É muito bonito isso aí”, disparou Bolsonaro, que continuou.

Você tem que ver as origens das questões. Como nasceu a ideologia de gênero, por exemplo? Pessoal só discute, mas tem que saber a origem. Começou em 2009, com um decreto do Lula. E, a partir daquele decreto, lendo, você consegue entender o que é ideologia de gênero. Essa questão da jornada de trabalho não se conseguiu assinatura suficiente ainda. O que está sendo proposto ali está lá no artigo 7º da Constituição, que é uma cláusula pétrea", finalizou.

A PEC já ultrapassou o número necessário de assinaturas para ser apresentada ao plenário da Câmara Federal. O texto precisará ser apreciado pela Casa para que passe para o Senado Federal.