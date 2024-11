Fim da escala 6x1: todos deputados federais do PT Bahia assinam PEC

A PEC conseguiu o número suficiente de assinaturas para começar a tramitar no Congresso Nacional - Foto: Divulgação

Todos os deputados federais do Partido dos Trabalhadores da Bahia assinaram a Proposta de Emenda à Constituição para pôr fim à escala de trabalho 6x1 para a classe trabalhadora no Brasil.

A PEC conseguiu o número suficiente de assinaturas para começar a tramitar no Congresso Nacional. O documento, que ganhou fôlego nas redes sociais, teve 194 assinaturas.

Leia também:

>> “Tenho boa expectativa”, diz Jerônimo sobre PEC do fim da escala 6x1

>> ‘Jornada 6x1 realmente é massacrante’, diz Wagner



>> PEC da escala 6x1 atinge assinaturas necessárias para ser protocolada



Os parlamentares do PT que votaram pelo fim do regime de trabalho, considerado exploratório pela bancada do partido em Brasília, tiveram a assinatura das deputadas Elisangela Araújo e Ivoneide Caetano, dos deputados Jorge Solla, Joseildo Ramos, Josias Gomes, Valmir Assunção e Waldenor Pereira.

Para os parlamentares petistas, a PEC necessita ser aprovada o mais rápido possível, para, dessa forma, retirar a sobrecarga dos trabalhadores brasileiros.

Os deputados acreditam que, com o fim do atual modelo, a classe terá condições mais dignas de trabalho, produtividade e maiores garantias de oportunidades para quem está fora do mercado.

Para os parlamentares petistas, o fim da atual escala reivindica melhor qualidade de vida e saúde mental para o trabalhador. Eles argumentaram que trata-se de uma reivindicação legítima da classe. A proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP).