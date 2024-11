‘Jornada 6x1 realmente é massacrante’, diz Wagner

Wagner é favorável a mudança na jornada de trabalho no Brasil - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Jaques Wagner (PT) está afastado da liderança do governo no Senado, mas segue ativo nas redes sociais. Foi por lá que ele comentou sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que pede o fim da escala 6x1 no Brasil.

O ex-governador da Bahia foi enfático ao defender a mudança na atual jornada de trabalho e criticou as reações contrárias ao texto, que ainda busca apoio de parlamentares para ser debatido no Congresso Nacional.

“A reação do mercado e de outros setores da economia não é razoável. Afinal de contas, o trabalhador não pode nem mais sonhar no Brasil?”, escreveu o senador.

“A jornada 6x1 realmente é massacrante e eu sou daqueles que acham que um dos problemas que nós temos hoje, com o advento das novas tecnologias, é que a cada aplicativo desenvolvido, surge um novo bilionário e milhares de pessoas sub-empregadas. Se tivéssemos uma apropriação mais social dos ganhos de tecnologia, talvez já tivéssemos uma jornada muito melhor hoje. Esse é o ponto”, avaliou o senador.

A PEC propõe a alteração da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil. O limite seria de oito horas diárias e 36h semanais.