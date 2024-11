Motta se diz preocupado com discussão sobre PEC da escala 6x1

Parlamentar ainda afirmou que não é “contra” e nem “a favor” do projeto, - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

Em meio às discussões sobre o fim da jornada de trabalho 6x1, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato à presidência da Câmara, diz que se “preocupa” com o debate sobre o assunto, que foi ampliado nas redes sociais.

“Se criou um verdadeiro movimento nas redes sociais a favor da PEC. É um tema que nós temos e vamos discutir, mas não ouvindo apenas um lado. Temos que ouvir também quem emprega. Temos que ouvir os dois lados”, disse o paraibano, durante da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

Na ocasião, o parlamentar ainda afirmou que não é “contra” e nem “a favor” do projeto, contudo, defendeu a escuta de “quem emprega”, antes do tema entrar em debate no Congresso.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC), de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), já conta com 134 assinaturas, destas, apenas 12 são de deputados baianos. Para começar a tramitar nas Casas, é necessário que a medida tenha, no mínimo, 171 rubricas.