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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com pneumonia, fruto da broncoaspiração de líquidos do sistema digestivo. Por conta do quadro, o político deverá continuar com o tratamento considerado conservador.

O médico Brasil Caiado pontuou que Bolsonaro tem evoluído de forma estável ao tratamento, apontando também que a pneumonia atual é de menor grau do que a detectada em março deste ano, quando também passou por uma internação.

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"Fizemos novos exames de urgência e detectamos uma pneumonia broncoaspirativa bilateral, mas de grau menor do que a internação de março", afirmou o médico.

Bolsonaro internado com problemas abdominais

Bolsonaro segue internado no DF Star, em Brasília, onde trata problemas abdominais desde a última semana. O ex-presidente está com um quadro de obstrução intestinal.

"A tomografia mostra, sim, uma obstrução quase que total, mas parcial, do intestino delgado, com aderências na parede abdominal", explicou o médico.