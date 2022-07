Bolsonaro indica nomes que irão assumir vagas no STJ

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) decidiu neste domingo, 31, os nomes dos desembargadores Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues, que vão assumir as vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ). As indicações surgem como surpresa, já que o nome de Ney Bello aparecia como favorito a um dos cargos, de acordo com informações da coluna de Guilherme Amado.

Messod Azulay Neto é o atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chegou ao TRF-2 em 2005. Antes, era advogado concursado da estatal telefônica do Rio, a Telerj.

Paulo Sérgio Domingues é formado pela Universidade de São Paulo e mestre pela Johann Wolfgang Goethe Universität, na Alemanha. É juiz federal desde 1995 e se tornou desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) em 2014. Foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) entre 2002 e 2004.