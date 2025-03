Bolsonaro ironiza acusações de golpe: "Tramei com o Mickey"

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sa / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, durante conversa com a imprensa nesta quinta-feira, 6, a acusação de tentativa de golpe que pesa contra ele. A declaração foi feita pouco antes dele apresentar sua defesa ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR).

“Eu tramei com o Pateta, com o Pato Donald, com o Mickey Mouse, só pode ser isso aí“, declarou, se referindo ao fato de que estava no estado da Flórida, nos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro também negou que a situação foi um golpe de Estado. “Estou sendo acusado de outras coisas, cinco itens, destruição de patrimônio, só se for por telepatia, eu não estava aqui. E digo, esse pessoal que estava aqui foi atrás de uma armadilha, e mesmo que não fosse, isso não é golpe de estado. Não existe golpe de Estado em cima de prédio, de pessoas”, acrescentou ao ser questionado sobre os argumentos de sua defesa.

O ex-presidente ainda disse que não teria “força nenhuma” para instaurar um golpe e que havia nomeado, ainda durante a sua gestão, em dezembro de 2022, dois comandantes das Forças Armadas para o então candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Um golpe depois de nomear, em dezembro, dois comandantes de Força para o Lula […] Eu vou dar golpe sem força nenhuma? Lá da Disney?“, complementou.

Bolsonaro foi denunciado pelos crimes de:

-Organização criminosa armada;

-Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

-Golpe de Estado;

-Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima;

-Deterioração de patrimônio tombado.