Bolsonaro mira 2026 e tenta mudar Lei da Ficha Limpa

Bolsonaro tenta reverter inelegibilidade - Foto: Evsaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível por abuso de poder até 2030, articula com a oposição uma alteração na Lei da Ficha Limpa, a fim de tentar disputar a eleição presidencial de 2026. O projeto é de autoria do deputado federal Bibo Nunes (PL-RS).

A oposição quer reduzir o prazo de inelegibilidade de oito anos para dois anos. Assim, caso o projeto seja aprovado, Bolsonaro estará apto para concorrer novamente a qualquer cargo eletivo no próximo ano.

Mesmo inelegível, Bolsonaro tem se colocado como candidato ao Planalto no pleito de 2026. Apoiadores do ex-presidente também apostam na sua candidatura, e defendem que ele seria o único nome da direita com poder de aglutinação.