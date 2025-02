Lula adere a “guerra dos bonés”: “O Brasil é dos Brasileiros”

Lula apareceu com um boné estampado com a frase “O Brasil é dos brasileiros” - Foto: Reprodução Redes Sociais

A “guerra dos bonés” ganhou um reforço de peso nesta terça-feira, 4. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo onde aparece com o boné azul utilizado por governistas no último sábado, 1º, durante a votação para as mesas do Senado e da Câmara dos Deputados.

O acessório é estampado com a frase “O Brasil é dos brasileiros”, em contraponto ao boné vermelho usado por Donald Trump em sua campanha para a presidência dos Estados Unidos e também por bolsonaristas, com o famoso slogan “Make America Great Again” (Fazer a América grande novamente, em tradução).

A “guerra dos bonés” começou no sábado, quando ministros licenciados do governo Lula usaram o boné temático para votar na eleição dos novos presidentes das Casas.

Na sessão de abertura do ano legislativo, deputados de oposição apareceram com uma resposta: bonés que dizem “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026”.