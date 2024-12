Bolsonaro "planejou e atuou" no plano golpista, diz PF

A PF indiciou o ex-presidente e mais 36 integrantes do antigo governo - Foto: Mauro Pimentel | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi apontando com principal articulador do plano golpista, que também incluía o assassinato do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Conforme o documento produzido pela Polícia Federal, o político “planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva" na trama.

"Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito", diz um trecho do relatório.

Leia também

>> "Palavra golpe nunca esteve no meu dicionário", diz Bolsonaro

>> Bolsonaro pode ter pena reduzida caso condenado em 2025; entenda

A PF ainda aponta o ex-mandatário como o “líder” do grupo que pretendia realizar os atos na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, "fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro", segundo o documento.

As informações são do relatório dos agentes federais que teve o sigilo derrubado nesta terça-feira, 26, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Com o encaminhamento do material ao Ministério Público Federal (MPF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, passa a analisar as provas levantadas na investigação para formular uma denúncia, pedir novas diligências ou arquivar o caso.