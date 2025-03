Bolsonaro provoca e ataca mulheres petistas: "Incomíveis"; assista

Ex-presidente ataca mulheres petistas - Foto: Sergio Lima | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) polemizou, nesta quinta-feira, 6, ao atacar as mulheres filiadas ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em vídeo que circula nas redes sociais, o líder político de direita chamou as petistas de "feias" e "incomíveis".

“Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes, acontece, eu estou no aeroporto e alguém me xinga. Eu olho para a cara dela e penso: ‘Nossa, mãe, incomível’”, disparou o ex-presidente.

A cena foi registrada pelo vereador Jair Renan (PL), filho de Bolsonaro, durante a passagem do ex-presidente pela cidade de Angra dos Reis (RJ), onde ele tem casa de veraneio. Quando deputado, o ex-mandatário do Planalto protagonizou um episódio parecido com a deputada petista Maria do Rosário, afirmando que não estupraria a parlamentar por ela ser "muito feia".

"Ela não merece [ser estuprada] porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar, porque não merece", disse Bolsonaro na época.