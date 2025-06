Bolsonaro recebe apoiadores com churrasco em frigorífico de Goiânia

Ex-presidente chegou ao local por volta das 9h30 - Foto: Reprodução/Vídeo Metrópoles

Com direito a churrasco, apoiadores de Jair Bolsonaro receberam o ex-presidente em um frigorífico de Goiânia nesta sexta-feira, 20. O ex-presidente chegou ao local por volta das 9h30.

Conforme informações do Metrópoles, os funcionários do frigorífico assaram carne e serviram as pessoas que aguardavam a chegada do ex-presidente.

O Frigorífico Goiás, onde ocorreu o encontro, pertence a Leandro Batista, que repercutiu por ações voltadas à direita. Ele vendeu picanha com fotos de Bolsonaro, chamada de “Picanha do Mito”, e do cantor Gusttavo Lima com a faixa presidencial.

No primeiro turno da eleição de 2022, vendeu picanha a R$ 22 para quem estivesse com a camisa da Seleção Brasileira de futebol. A promoção, à época, causou tumulto, e uma cliente morreu.

Bolsonaro está em Goiás desde quinta-feira, 19, quando se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e participou de eventos do agronegócio, da igreja evangélica e de solenidade na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia.