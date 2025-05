Bolsonaro segue sob vigilância e sem previsão de alta

Após 17 dias de internação, Jair Bolsonaro começou a ingerir líquidos - Foto: Reprodução | X

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na quarta-feira, 30, após duas semanas de internação no Hospital DF Star, em Brasília. Apesar da melhora clínica, Bolsonaro permanece internado em um quarto, sob monitoramento contínuo e sem previsão de alta definitiva.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 1º, Bolsonaro apresenta um quadro estável, sem febre, sem dor e com pressão arterial controlada. Ainda assim, os médicos desaconselham visitas, indicando que o ex-presidente ainda necessita de vigilância permanente e acompanhamento próximo da equipe médica.

Após 17 dias de internação, Jair Bolsonaro começou a ingerir líquidos como água, chá e gelatina, com boa aceitação. Segundo os profissionais de saúde, houve progresso nos movimentos intestinais espontâneos, o que reforça o avanço no processo de recuperação.

Ex-presidente retirou sonda nasogástrica e mantém suporte nutricional

Na última terça-feira, 29, Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica utilizada desde o final da cirurgia. Ele agora recebe suporte calórico e nutricional por via oral e endovenosa, o que indica uma transição gradual para a alimentação natural.

O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas no dia 11 de abril, após sentir-se mal durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte. O procedimento teve como objetivo retirar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal.

A causa do problema foi identificada como uma dobra no intestino delgado, que dificultava o trânsito intestinal e causava obstrução.