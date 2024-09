Bolsonaro volta ao X e ataca Alexandre de Moraes: "Censura"

Bolsonaro faz ataques a Moraes - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o retorno prévio do X, nesta quarta-feira, 18, para publicar ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acusando o magistrado de "censura prévia".

Partiu de Moraes a determinação do bloqueio do antigo Twitter no Brasil, após o dono da plataforma, Elon Musk, descumprir uma série de ordens da Corte. Segundo Bolsonaro, a decisão do ministro do STF viola direitos políticos fundamentais.

"O X foi banido por questionar decisões judiciais que exigiam não só a remoção pontual de postagens, mas a exclusão permanente de perfis. Isso é censura prévia, prática vedada pela Constituição e uma grave violação de direitos fundamentais", escreveu Bolsonaro, que continuou.

"Pior: ao banir a maior rede social do país, não foi uma empresa que foi punida, mas milhões de brasileiros, privados do acesso livre à informação e do direito de se expressar", continuou.

Bolsonaro sugeriu ainda que a democracia está sob risco e que a justiça tem se comportado de forma arbitrária.

"Quando a justiça age seletivamente, todos corremos risco. Quando a censura prévia é normalizada, perdemos nossa liberdade. Quando a liberdade de expressão e de imprensa são ameaçadas, a democracia grita por socorro", escreveu.

O X permanece proibido no Brasil. Nesta quarta, 18, entretanto, alguns usuários conseguiram acessar a rede.