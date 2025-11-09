Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GOVERNO NA RUA

Boulos lança programa para incluir periferias no orçamento

Iniciativa busca criar um canal de reivindicações para ajudar a definir investimentos públicos

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 17:02 h
Guilherme Boulos apresenta o programa Governo na Rua, para representantes de movimentos sociais
Guilherme Boulos apresenta o programa Governo na Rua, para representantes de movimentos sociais -

O próprio povo definindo como e onde seu dinheiro será investido. Esse o objetivo do programa apresentado neste sábado, 8, pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, na periferia da capital paulista.

A plataforma Governo na Rua pretende ouvir a população e levar as demandas para o governo federal. O evento ocorreu na região do Capão Redondo, na zona sul, em um campo de futebol no Morro da Lua.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É uma iniciativa que nos permite, através do Ministério da Secretaria Geral da Presidência, ouvir as pessoas. Hoje, nós fizemos aqui um exercício de escuta. Falou o entregador de aplicativo, falou a trabalhadora da escala 6 por 1, falaram jovens da região colocando as suas demandas, falaram aqui movimentos sociais de luta por moradia, falou a cultura periférica”, disse Boulos.

O ministro destacou que a iniciativa irá atender a todos os estados do país e também funcionará de maneira online, pela internet. Ele destacou que a ação pretende aprofundar a conexão do governo com as periferias.

“O presidente Lula ganhou por ampla margem entre quem ganha menos de dois salários mínimos, que é a maioria do povo que está nas periferias. A missão que o presidente Lula me deu foi aproximar ainda mais as políticas do governo federal, do governo do Brasil, com o povo que está nas periferias”, acrescentou.

De acordo com Boulos, a iniciativa funcionará digitalmente pela plataforma Brasil Participativo, por meio do Orçamento Participativo Digital.

“O povo também tem que apresentar o que quer que esteja no orçamento do governo do Brasil. Nessa plataforma, é só botar seus dados, botar ali e falar, ó, na minha região a prioridade é isso aqui ou é aquilo outro. E aí todo mundo vai poder ter o seu dedo, a sua mão na decisão de para onde vai o dinheiro do governo federal”, explicou.

"Nós somos os dados"

A fala do ministro foi antecedida pela de representantes de movimentos sociais como de catadores, trabalhadores por aplicativo, juventude, batalha de rimas e cozinha experimental do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), do qual Boulos faz parte.

A coordenadora do Movimento Vida Além do Trabalho, Bruna Simões Miranda, defendeu o fim da escala 6x1 e maior atenção com a saúde mental dos trabalhadores.

“A gente sabe que aqui na periferia a maioria trabalha no esquema 6x1, e o nosso movimento está pedindo para que a gente tenha mais vida, para que a gente possa ter tempo para a nossa família, e para cultuar a nossa fé”, defendeu.

“Dizem que a economia vai quebrar sem a escala 6x1, que vai ter desemprego. Levantam dados. Mas nós somos os dados, nós somos quem está com a saúde mental afetada”, acrescentou.

Leia Também:

Governo avalia novas medidas emergenciais para vítimas de tornado
Governo investe valor milionário na construção de hospital na Bahia
Parceria entre governos garante mais apoio e reforço a ambulantes no Carnaval de Salvador

Sucateados

O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Direito, Elias Pereira Freitas da Silva, conhecido como Júnior Freitas, defendeu políticas públicas voltadas aos entregadores por aplicativo, e a participação da categoria nos espaços de poder.

“A gente está sendo sucateado nas ruas todos os dias. Os jovens desse país estão morrendo nas ruas trabalhando para aplicativo que hoje está ganhando bilhões em cima das costas dos trabalhadores”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

boulos governo Lula periferias políticas públicas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guilherme Boulos apresenta o programa Governo na Rua, para representantes de movimentos sociais
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Guilherme Boulos apresenta o programa Governo na Rua, para representantes de movimentos sociais
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Guilherme Boulos apresenta o programa Governo na Rua, para representantes de movimentos sociais
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Guilherme Boulos apresenta o programa Governo na Rua, para representantes de movimentos sociais
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x