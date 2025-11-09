Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Governo avalia novas medidas emergenciais para vítimas de tornado

Fenômeno natural está entre os mais fortes já registrados no Brasil

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 10:46 h
Fenômeno deixou cerca de seis mortos e mais de 700 feridos
O governo federal anunciou que o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, viajará ao Paraná neste domingo, 9, para acompanhar de perto a situação das áreas atingidas pelo tornado que devastou cidades do estado na sexta-feira, 7, e avaliar novas medidas de apoio emergencial.

Waldez deixará Brasília ainda pela manhã, acompanhado do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff. A chegada a Rio Bonito do Iguaçu, um dos municípios mais afetados, está prevista para 11h30. À tarde, o ministro se reunirá com representantes das defesas civis municipais e estadual, além de técnicos da Defesa Civil nacional, para definir estratégias de assistência.

O tornado está entre os mais fortes já registrados no Brasil. Com rajadas de vento de 250 km/h, o fenômeno natural deixou cerca de seis mortos e mais de 700 feridos.

Medidas

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também está no Paraná, acompanhada do ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, e de uma equipe técnica especializada em reconstrução e ajuda humanitária. O grupo leva o apoio direto do governo federal aos municípios atingidos.

Tornado do Paraná pode ser o mais forte já registrado no Brasil
Paul McCartney critica COP30 por não servir cardápio 100% vegetariano
Vagão em chamas: trem em movimento é alvo de incêndio criminoso

No sábado, 8, o governo reconheceu o decreto de calamidade pública de Rio Bonito do Iguaçu, onde cerca de 90% das edificações foram danificadas. Junto com Guarapuava, a cidade registrou seis mortes e mais de 700 pessoas feridas. Com o reconhecimento, a prefeitura passa a ter acesso a recursos federais para ações emergenciais, como o envio de medicamentos, colchões e água potável.

Segundo Waldez Góes, a equipe da Defesa Civil nacional está autorizada a solicitar “tudo o que for necessário” ao governo federal, incluindo apoio logístico, equipamentos e força humanitária. Além disso, o Ministério da Previdência Social anunciou a antecipação dos benefícios do INSS para moradores de Rio Bonito do Iguaçu, enquanto o governo estuda liberar o saque do FGTS para as famílias afetadas.

x