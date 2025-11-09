Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TEMPORAL HISTÓRICO

Tornado do Paraná pode ser o mais forte já registrado no Brasil

O temporal destruiu uma cidade no interior do estado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 8:27 h
O tornado destruiu 90% da cidade
O tornado destruiu 90% da cidade -

O tornado que destruiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, localizada no Centro-Sul do Paraná, nesta sexta-feira, 7, está entre os mais fortes já registrados no Brasil. Com rajadas de vento de 250 km/h, o fenômeno natural deixou cerca de seis mortos e mais de 700 feridos.

Conhecido como um dos países onde mais ocorre este tipo de temporal, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos no ranking mundial. A posição geográfica do país é o que favorece a recorrência de fenômenos naturais desta magnitude.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Essas áreas de baixa pressão aumentam a turbulência atmosférica, e quando o ar fica mais turbulento, você tende a ter intensificação de movimentos convectivos”, explicou o pesquisador Daniel Henrique Cândido ao G1.

Leia Também:

Paul McCartney critica COP30 por não servir cardápio 100% vegetariano
Vagão em chamas: trem em movimento é alvo de incêndio criminoso
VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Na lista de piores tornados do Brasil, o do Paraná só perde para o de Itu (SP), que deixou 15 mortos em 1991, e de Nova Laranjeiras (PR), que fez quatro vítimas fatais em 1997.

Alerta para a Bahia

A Bahia também foi marcada por fortes chuvas neste fim de semana. A cidade de Caetité foi atingida por um temporal nesta sexta-feira, 7, com pontos de alagamento, entrando em estado de emergência.

Em registros, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver as ruas tomadas pela água e veículos, como carros e motos, sendo arrastados por alguns pontos do município. Ainda não há registros de feridos ou ocorrências graves, mas diversos empreendimentos foram impactados com o ocorrido.

Em um decreto, publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Caetité decretou situação de emergência. O documento alega que as chuvas causaram desabamentos, danos em vias públicas e interrupção de serviços públicos e privados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

clima Tornado tornado no paraná

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O tornado destruiu 90% da cidade
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

O tornado destruiu 90% da cidade
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

O tornado destruiu 90% da cidade
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

O tornado destruiu 90% da cidade
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x