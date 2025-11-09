Tornado do Paraná pode ser o mais forte já registrado no Brasil

O tornado destruiu 90% da cidade - Foto: Reprodução | X

O tornado que destruiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, localizada no Centro-Sul do Paraná, nesta sexta-feira, 7, está entre os mais fortes já registrados no Brasil. Com rajadas de vento de 250 km/h, o fenômeno natural deixou cerca de seis mortos e mais de 700 feridos.

Conhecido como um dos países onde mais ocorre este tipo de temporal, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos no ranking mundial. A posição geográfica do país é o que favorece a recorrência de fenômenos naturais desta magnitude.

“Essas áreas de baixa pressão aumentam a turbulência atmosférica, e quando o ar fica mais turbulento, você tende a ter intensificação de movimentos convectivos”, explicou o pesquisador Daniel Henrique Cândido ao G1.

Na lista de piores tornados do Brasil, o do Paraná só perde para o de Itu (SP), que deixou 15 mortos em 1991, e de Nova Laranjeiras (PR), que fez quatro vítimas fatais em 1997.

Alerta para a Bahia

A Bahia também foi marcada por fortes chuvas neste fim de semana. A cidade de Caetité foi atingida por um temporal nesta sexta-feira, 7, com pontos de alagamento, entrando em estado de emergência.

Em registros, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver as ruas tomadas pela água e veículos, como carros e motos, sendo arrastados por alguns pontos do município. Ainda não há registros de feridos ou ocorrências graves, mas diversos empreendimentos foram impactados com o ocorrido.

Em um decreto, publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Caetité decretou situação de emergência. O documento alega que as chuvas causaram desabamentos, danos em vias públicas e interrupção de serviços públicos e privados.