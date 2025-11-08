BRASIL
VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia
Nas imagens, o animal aparece cruzando a pista
Por Victoria Isabel
Uma cobra sucuri de aproximadamente cinco metros foi avistada por moradores neste sábado, 8, às margens da rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Araçatuba e Guararapes (SP).
Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o animal aparece cruzando a pista e dividindo espaço com os veículos que passavam pelo local.
Preocupados com o risco de acidentes ou atropelamento da cobra, alguns moradores se aproximaram e usaram uma corda para retirá-la da pista antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado em seguida.
A equipe realizou o resgate do animal, que não apresentava ferimentos, e o devolveu ao seu habitat natural.
Veja vídeo:
