VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Cobra sucuri - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma cobra sucuri de aproximadamente cinco metros foi avistada por moradores neste sábado, 8, às margens da rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Araçatuba e Guararapes (SP).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o animal aparece cruzando a pista e dividindo espaço com os veículos que passavam pelo local.

Preocupados com o risco de acidentes ou atropelamento da cobra, alguns moradores se aproximaram e usaram uma corda para retirá-la da pista antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado em seguida.

A equipe realizou o resgate do animal, que não apresentava ferimentos, e o devolveu ao seu habitat natural.

Veja vídeo: