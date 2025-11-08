Menu
BRASIL

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

Nas imagens, o animal aparece cruzando a pista

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 19:48 h
Cobra sucuri
Cobra sucuri -

Uma cobra sucuri de aproximadamente cinco metros foi avistada por moradores neste sábado, 8, às margens da rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Araçatuba e Guararapes (SP).

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o animal aparece cruzando a pista e dividindo espaço com os veículos que passavam pelo local.

Preocupados com o risco de acidentes ou atropelamento da cobra, alguns moradores se aproximaram e usaram uma corda para retirá-la da pista antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado em seguida.

Leia Também:

Vídeo: Motorista perde o controle e carro despenca em escadaria
Homem morre esfaqueado após flagrar namorada com o ex-marido
Influenciador perde dedo do pé após cachorro comê-lo enquanto dormia

A equipe realizou o resgate do animal, que não apresentava ferimentos, e o devolveu ao seu habitat natural.

Veja vídeo:

x