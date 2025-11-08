Vídeo: Motorista perde o controle e carro despenca em escadaria

Motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia - Foto: Reprodução/redes sociais

Um motorista de 48 anos perdeu o controle do carro e acabou caindo sobre uma escadaria no bairro Jardim Apurá, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado, 8. Ele sofreu um mal súbito enquanto dirigia, perdeu o controle da direção e acabou despencando com o carro sobre uma escadaria na rua Paulo de Souza Santos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo em alta velocidade antes de atingir a escada e “voar” por alguns metros até parar. O acidente aconteceu por volta das 5h25, horário em que poucas pessoas circulavam pelo local.

De acordo com familiares, o motorista tem hipertensão e não havia tomado o medicamento de uso diário. Após o acidente, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e sofreu apenas ferimentos leves.

Veja vídeo: