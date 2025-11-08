Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Vídeo: Motorista perde o controle e carro despenca em escadaria

Câmeras flagraram o veículo em alta velocidade

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 19:06 h
Motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia
Motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia -

Um motorista de 48 anos perdeu o controle do carro e acabou caindo sobre uma escadaria no bairro Jardim Apurá, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado, 8. Ele sofreu um mal súbito enquanto dirigia, perdeu o controle da direção e acabou despencando com o carro sobre uma escadaria na rua Paulo de Souza Santos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo em alta velocidade antes de atingir a escada e “voar” por alguns metros até parar. O acidente aconteceu por volta das 5h25, horário em que poucas pessoas circulavam pelo local.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem morre esfaqueado após flagrar namorada com o ex-marido
Influenciador perde dedo do pé após cachorro comê-lo enquanto dormia
Número de feridos após passagem de tornado pelo Paraná chega a 750

De acordo com familiares, o motorista tem hipertensão e não havia tomado o medicamento de uso diário. Após o acidente, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e sofreu apenas ferimentos leves.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de carro Hipertensão mal súbito samu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Motorista sofreu um mal súbito enquanto dirigia
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x