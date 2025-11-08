Menu
BRASIL
BRASIL

Influenciador perde dedo do pé após cachorro comê-lo enquanto dormia

Matheus Vandré é cadeirante e não tem sensibilidade nos membros inferiores

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 17:49 h
Matheus Vandré viralizou nas redes sociais
Matheus Vandré viralizou nas redes sociais -

O influenciador Matheus Vandré viralizou nas redes sociais ao contar um episódio inusitado e assustador envolvendo seu cachorro, Bradock, da raça american bully. Cadeirante, Matheus relatou que acordou e percebeu que havia perdido um dedo do pé: o animal teria mordido e engolido o membro enquanto ele dormia.

Segundo o influenciador, por não ter sensibilidade nem movimentos nos membros inferiores, ele só notou o que havia acontecido ao ver o sangramento. “Usei a lanterna do celular e percebi que o dedo não estava mais lá. Acordei e vim direto para o hospital”, contou.

Matheus passou por uma cirurgia de emergência e tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde. “Fiz todos os exames, operei e deu tudo certo. Estou sem dedo, mas estou bem”, disse com bom humor.

Mesmo após o susto, Matheus garantiu que não guarda mágoa do pet. “Bradock é um cachorro muito dócil. Não tenho intenção nenhuma de me desfazer dele. Foi um acidente”, declarou.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Matheus Vandré (@matheusvandree)

