BRASIL
BRASIL

Vagão em chamas: trem em movimento é alvo de incêndio criminoso

Trem carregava celulose, matéria-prima usada na fabricação de papel e tecidos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 20:14 h
Colaboradores da concessionária também participaram do combate às chamas
Colaboradores da concessionária também participaram do combate às chamas

Um vagão de trem carregado com celulose - matéria-prima usada na fabricação de papel e tecidos - foi incendiado na altura do bairro Vale Novo, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo a Rumo Logística, concessionária responsável pelo trecho, o caso foi uma ação criminosa. Ninguém ficou ferido.

O incêndio ocorreu na noite de sexta-feira, 7, por volta das 20h45, e imagens divulgadas nas redes sociais mostram o vagão em movimento, tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado enquanto o trem ainda seguia pela via, sendo direcionado até um pátio da Rumo, na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão, onde o fogo foi controlado.

Colaboradores da concessionária também participaram do combate às chamas, utilizando água e uma retroescavadeira. Em nota, a Rumo afirmou que o episódio reforça o cenário de insegurança pública entre São Vicente e Cubatão e destacou que mantém colaboração com os órgãos de segurança em ações preventivas e repressivas.

