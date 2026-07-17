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BRASIL

Boulos quer ofensiva contra Flávio Bolsonaro por tarifaço de Trump

Segundo ministro, medida representa “a mais alta traição” da família Bolsonaro contra o Brasil

Yuri Abreu
Por
Ministro Guilherme Boulos
Ministro Guilherme Boulos - Foto: Diego Campos/Secom-PR

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, quer uma ofensiva de aliados do presidente Lula (PT) nas redes sociais contra o senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após o governo Trump oficializar um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros — a taxa entra em vigor em 22 de julho.

O titular da pasta, em um áudio de três minutos e meio enviado ao grupo “Porta-Vozes do Lula”, disse que a decisão da Casa Branca de impor a taxa representa “a mais alta traição” da família Bolsonaro contra o Brasil.

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Tarifaço com dois pais

O Porta-Vozes do Lula é uma rede criada pelo PT para tentar impulsionar a campanha à reeleição do presidente. O grupo visa mobilizar apoiadores do petista a responder ao bolsonarismo nas redes sociais. Atualmente, a plataforma reúne mais de 80 mil inscritos.

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“O tarifaço tem dois pais. Um pai é o Trump, agindo lá na Casa Branca pelo interesse colonialista dos Estados Unidos. O outro pai se chama Flávio Bolsonaro, agindo por interesse eleitoral, por traição à pátria”, diz Boulos no áudio, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Benefícios a Lula

No registro, Boulos acusa Flávio de ter tentado negociar para que a aplicação das novas tarifas ficasse para depois das eleições brasileiras. O pedido foi feito pelo senador em uma audiência nos Estados Unidos, no último dia 7, quando o parlamentar argumentou que o tarifaço poderia beneficiar politicamente Lula.

“Esse time aqui, dos Porta-Vozes do Lula, tem que ser muito firme na reação. Hoje, nós temos a missão de colocar a narrativa real do que está acontecendo [...]. Vamos à luta, se posicionando nas redes sociais, nos comentários, nos grupos de WhatsApp, no ônibus, na igreja, na escola, onde for”, afirma.

De acordo com Boulos, a missão dos apoiadores de Lula é rebater a versão apresentada por Flávio nas redes sociais e reforçar que o governo Lula tentou negociar com os Estados Unidos sem abrir mão da soberania nacional.

Novo tarifaço de Trump ameaça US$ 273 milhões da indústria baiana

A indústria baiana pode ter um prejuízo de 273 milhões de dólares nas exportações aos Estados Unidos, após o governo Donald Trump oficializar a aplicação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o valor equivale a um terço (33,2%) de tudo que o estado exportou para os norte-americanos em 2025.

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