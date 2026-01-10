POLÍTICA
Brasil encerra custódia da embaixada da Argentina na Venezuela
Decisão já foi comunicada aos países envolvidos
Por Luiza Nascimento
O Brasil vai parar de representar a embaixada da Argentina na Venezuela. Os países envolvidos já foram comunicados pelo Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Com a decisão, a tutela da embaixada argentina deve ser assumida pela Itália. O cenário ocorre após o presidente argentino, Javier Milei, realizar diversas publicações nas redes sociais com críticas diretas e indiretas ao Brasil e ao petista.
Uma delas envolve a comemoração de Milei a captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, através de um vídeo que contava com uma foto de Lula o abraçando. Em outra postagem, Javier mostrava uma imagem da América do Sul dividida em dois, com a Argentina ilustrada como futurista e o Brasil como uma grande favela.
Em 2024, a pedido de Javier Milei, o Brasil assumiu a representação diplomática da Argentina na Venezuela, após Maduro expulsar os diplomatas argentinos do país.
De lá para cá, o governo brasileiro realizou diversas intermediações entre os países, com o intuito de proteger e garantir condições de sobrevivência dos refugiados venezuelanos que estavam na representação argentina.
Além disso, o Brasil também realizou diversos contatos com o regime de Maduro pedindo informações e a libertação do agente da gendarmeria, força policial militarizada da Argentina,preso no país no ano passado, assumindo o risco de desgaste diplomático com os venezuelanos.
