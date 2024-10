Brasil está pronto para acordo com UE, diz Rui Costa

Rui Costa e Antonio Tajani - Foto: Wagner Lopes/CC

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta quarta-feira, 9, que o Brasil está pronto para assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ao participar do Fórum Empresarial Itália-Brasil, em São Paulo, com representantes de governo e lideranças empresariais dos dois países, o ministro disse que a posição brasileira é de assinar o acordo assim que a Europa manifestar sua concordância.

"As sinergias entre Brasil e Itália, assim como com a Europa, são enormes. Nós estamos prontos. O presidente Lula já manifestou isso de forma enfática. Nós entendemos que todos os pontos mais relevantes foram superados", afirmou.

A abertura do fórum contou com a presença do vice-primeiro Ministro e ministro das Relações Exteriores e de Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani, do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, e do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.

Ao fazer uma apresentação sobre as oportunidades de investimentos no Brasil, o ministro destacou os vários projetos de descarbonização do país, bem como de eletrificação da frota de ônibus brasileiras, inclusive por meio de incentivos do Novo PAC aos municípios. "Temos um desafio global. A transição energética requer investimento. E enquanto nós não temos escala de produção, os custos ainda são mais altos, comparando, por exemplo, os ônibus elétricos com os que são a combustão", disse, lembrando que o Brasil possui o Fundo Amazônia e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Rui Costa ainda detalhou as medidas institucionais que têm sido implementadas pelo Governo Federal em prol de normas mais sólidas, modernas e de longo prazo. "Temos feito, junto com o Parlamento brasileiro, uma modernização e um fortalecimento do marco regulatório. Na energia, as empresas italianas que aqui estão já são testemunha do marco regulatório brasileiro e do quanto ele dá segurança econômica jurídica e de previsibilidade para os investidores", afirmou.

Ainda segundo o ministro, o governo trabalha para aprovar no Congresso Nacional uma nova lei de parcerias público-privadas (PPPs) e o novo processo de licenciamento no país. Rui Costa compartilhou também os projetos na área de infraestrutura, da Nova Indústria Brasil – que objetiva impulsionar a indústria nacional até 2033 - e de transportes, inclusive no modal ferroviário, com o objetivo de aumentar a integração do Brasil com os outros países do Mercosul.

O Fórum Econômico Empresarial reúne lideranças empresariais de Brasil e Itália para discutir o fortalecimento das relações comerciais e as oportunidades de cooperação em investimentos. Outros representantes da Casa Civil, por meio da Secretaria Especial do Novo PAC, e da SEPPI também participam do evento.