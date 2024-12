Brasil evacua embaixada na Síria após colapso de regime

Itamaraty esvaziou embaixada brasileira na Síria - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O governo brasileiro decidiu esvaziar a embaixada do país em Damasco, capital da Síria, até que a situação no país se estabilize, após a deposição do ditador Bashar al-Assad.

Para a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, o Ministério das Relações Exteriores informou que a evacuação dos diplomatas brasileiros já “está em curso” e deve ser concluída nas próximas horas.

A representação brasileira na Síria é comandada, desde 2022, pelo embaixador André dos Santos. Ele foi indicado ao posto pelo governo Bolsonaro e foi mantido por Lula.