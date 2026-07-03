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Brasil ganha primeira universidade federal dedicada ao esporte

Outras universidades oferecem ensino e pesquisa relacionados ao esporte, mas não de forma exclusiva

Redação com Agência Senado
Por Redação com Agência Senado
Imagem ilustrativa da imagem Brasil ganha primeira universidade federal dedicada ao esporte
Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Brasil passa a contar, de forma inédita, com uma instituição pública federal de ensino superior voltada integralmente ao desenvolvimento científico, acadêmico e prático do ecossistema esportivo. Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a Lei 15.457/2026, que cria a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte)

A univesridade será vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e terá sede em Brasília, com possibilidade de expansão para outros estados. Entre os seus principais objetivos estão a formação de profissionais para a gestão de políticas públicas e entidades esportivas, o treinamento de atletas e a inclusão no paradesporto.

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A lei também determina que a UFEsporte deve garantir acesso à educação formal para atletas em transição de carreira ou em dupla carreira, que conciliam a prática esportiva com a formação acadêmica. Além disso, prevê ações para promover a equidade de gênero e étnico-racial, incentivar o desenvolvimento e a visibilidade do esporte feminino, assegurar igualdade de oportunidades e de remuneração e combater a violência, o racismo e outras formas de discriminação no esporte.

Os recursos da nova universidade poderão vir do Orçamento-Geral da União, de convênios, contratos, serviços prestados, auxílios e subvenções, assim como de recursos de apostas de quota fixa destinados ao Ministério do Esporte.

A administração da UFEsporte será exercida pelo reitor e pelo Conselho Universitário. Até a organização definitiva, o primeiro reitor e o vice-reitor serão nomeados temporariamente pelo ministro da Educação.

Após essas nomeações, a universidade terá prazo de 180 dias para encaminhar ao MEC as propostas de estatuto e de regimento geral. A implantação da instituição também dependerá da existência de dotação específica no Orçamento-Geral da União.

A criação da UFEsporte foi proposta pelo Poder Executivo. O Projeto de Lei (PL) 6.133/2025 teve aprovação no Senado em regime de urgência. Na Comissão de Esporte (CEsp), a matéria foi aprovada com relatório da senadora Leila Barros (PDT-DF).

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Tags

Educação ensino superior esporte

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