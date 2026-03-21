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Brasil pode proibir manifestações políticas em estádios

Nova regra consta em projeto de lei do governo Lula enviado ao Congresso

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/03/2026 - 7:44 h | Atualizada em 21/03/2026 - 8:01

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Brasil pode proibir manifestações políticas em estádios
Brasil pode proibir manifestações políticas em estádios -

O Brasil poderá proibir manifestações de opinião política dentro dos estádios durante a Copa do Mundo Feminina de 2027.

A medida está prevista em um projeto de lei enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional e estabelece regras para acesso e permanência de torcedores nas arenas.

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Pelo texto, torcedores não poderão entrar ou permanecer nos estádios portando ou exibindo cartazes, bandeiras ou qualquer material com conteúdo político. A proibição também vale para mensagens consideradas ofensivas ou discriminatórias.

“Não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, de caráter racista, xenófobo ou fundadas em preconceitos de raça, etnia, nacionalidade, gênero, idioma, religião, opinião política, condição econômica, orientação sexual ou qualquer outra forma de discriminação”, diz o texto.

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A proposta também veta cânticos, ofensas e xingamentos com esse tipo de conteúdo durante as partidas.

E quem descumprir as regras?

Se o texto for aprovado pelos deputados e senadores, quem descumprir as regras poderá ser impedido de entrar ou retirado imediatamente do estádio.

As medidas fazem parte das regras propostas para a organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA no Brasil, incluindo segurança, operação dos estádios e definição de responsabilidades durante o evento.

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