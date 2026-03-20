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2027

Fifa investirá mais de R$ 4 bilhões na Copa Feminina sediada no Brasil

Dados foram publicados após reunião do Conselho da entidade

João Grassi

Por João Grassi

20/03/2026 - 0:09 h

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Copa do Mundo 2027
Copa do Mundo 2027 -

A Fifa vai investir US$ 800 milhões (R$ 4,2 bilhões) para a Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, que será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Os dados foram publicados após reunião do Conselho da entidade em Zurique, na Suíça, nesta quinta-feira, 19.

De acordo com o relatório anual da Fifa, cerca de 43% do montante, US$ 344 milhões (R$ 1,8 bilhão), será distribuído como "contribuições ao futebol feminino". O valor total investido deve dobrar em relação em relação aos gastos da edição anterior, na Austrália e Nova Zelândia.

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A Copa do Mundo é a principal competição da Fifa para o ano que vem, sendo a maior responsável pela receita orçada de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,3 bilhões) para 2027. Conforme a federação, foi orçado o maior valor em licenciamento para um Mundial Feminino: US$ 70 milhões (R$ 367 milhões).

Também foi definido pela Fifa, ainda nesta quinta, que as sedes das duas próximas Copas femininas vão ser escolhidas até o fim do ano, em um congresso extraordinário que será marcado posteriormente.

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Candidatura única

A Copa Feminina de 2031 tem candidatura única de Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica. A edição de 2035, por outro lado, será disputada em Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.

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