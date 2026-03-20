Fora da Copa? Cristiano Ronaldo não é convocado para jogos de Portugal

Cristiano Ronaldo na Seleção de Portugal - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA | AFP

A convocação da Seleção de Portugal para os amistosos da última Data Fifa antes da Copa do Mundo foi anunciada nesta sexta-feira, 20, mas sem a presença de Cristiano Ronaldo. Segundo o treinador Roberto Martínez, a ausência do craque na lista se dá por conta de uma lesão muscular na coxa, que o mantém afastado dos gramados desde 28 de fevereiro.

O treinador espanhol também falou sobre o período de recuperação da lesão, e se o problema físico poderia impactar na presença do camisa 7 na Copa do Mundo, que começa em junho. “É uma lesão muscular que vai poder voltar em uma ou duas semanas”, disse Martínez.

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Ainda segundo o técnico da Seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo segue sendo peça fundamental no projeto da equipe para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em declarações recentes, Martínez exaltou a dedicação, a longevidade e o impacto do craque. “Tudo o que ele fez durante essa temporada mostra que está em um momento ótimo”, afirmou.

Confira a convocação

27 jogadores foram convocados para representar Portugal nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo contra México e Estados Unidos nos dias 28 e 31 de março, respectivamente.

Goleiros

Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).

Defensores

Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica).

Meias

Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto).

Atacantes

Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).