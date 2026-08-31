Brasil volta à mesa com EUA para tentar reduzir tarifaço de até 37,5%

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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, se reúnem nesta segunda-feira, 31, para retomar as negociações comerciais entre os dois países.

A reunião será realizada por videoconferência, às 14h30, e ocorre após a imposição de novas tarifas pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros, que elevaram a sobretaxa para até 37,5% em alguns casos.

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A retomada do diálogo foi viabilizada após o telefonema do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Trump, em 21 de agosto.

Entenda o tarifaço

O tarifaço de até 37,5% é formado por duas sobretaxas diferentes aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Sobretaxa de 25%: está ligada a uma investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos com base na Seção 301 da legislação norte-americana;

está ligada a uma investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos com base na Seção 301 da legislação norte-americana; Sobretaxa de 12,5%: foi anunciada pelo USTR sob a justificativa de que o Brasil não teria adotado medidas suficientes contra produtos relacionados ao trabalho escravo.

Brasil notificou EUA sobre reciprocidade

Paralelamente às negociações, o governo brasileiro iniciou, em 13 de agosto, o processo de reciprocidade contra os Estados Unidos e notificou os departamentos de Estado e de Comércio, além do USTR.

A legislação permite ao Brasil adotar contramedidas diante de ações unilaterais de outros países consideradas prejudiciais à competitividade brasileira.