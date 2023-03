Advogada baiana e negra é nome forte para indicação no STF

A defesa pública feita pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, para que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal (STF) poderá surtir efeito, segundo informações de bastidores. As informações são dos colunistas Tales Faria e Carolina Brígido, do UOL.



Para ocupar a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que irá se aposentar em maio, existe possibilidade do nome escolhido ser o da advogada negra Vera Lúcia Santana de Araujo, que é baiana.

Mesmo com a pressão exercida por Anielle e com a qualificação de Vera Lúcia, não se sabe se a advogada é o nome principal de Lula, mesmo pensando na hipótese de indicar uma mulher negra para o STF.

O nome de Vera surgiu porque ela integrou uma lista tríplice enviada pelos ministros do STF ao então presidente Jair Bolsonaro (PL), no ano passado, para uma vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ocasião, ela não foi escolhida pelo ex-chefe do Executivo.

Ainda que não seja a escolhida para a vaga de Lewandowski, que tem o advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, como forte candidato, Vera pode disputar outras duas vagas ainda durante o atual governo, já que Rosa Weber se aposenta compulsoriamente em outubro desse ano e Luís Roberto Barroso disse a amigos que pretende antecipar sua aposentadoria para 2025.

Perfil

Neta de lavadeira e ativista contra o racismo Vera Lúcia tem 62 anos e nasceu em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia. Ela foi para Brasília, aos 18 anos, para estudar. Entre as funções públicas que ela já exerceu está a de secretária-adjunta de Igualdade Racial do Distrito Federal e diretora-executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap), também no Distrito Federal.

Atualmente, Vera Lúcia se dedica à advocacia com foco nas questões de racismo. É ativista da Frente de Mulheres Negras do DF e Entorno e integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD).