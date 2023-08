AGU e ministro do TCU viram favoritos para vaga no STF, diz colunista

A disputa pela vaga da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, que em outubro completa a idade máxima para compor a corte, deve ficar entre o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. As informações são da coluna de Malu Gaspar no jornal O Globo.



Jorge Messias foi assessor do senador e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Além dos dois petistas, apoiam seu nome para ocupar o STF o presidente Lula (PT), a presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. Evangélico, Messias também tem amplo apoio do seu segmento religioso.

Bruno Dantas, por sua vez, também goza da confiança de Lula e de setores do PT pelo fato de ter tomado decisões firmes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de covid-19 e em outros temas.

A nova indicação de Lula irá acontecer em meio a críticas pelos primeiros votos de Cristiano Zanin, apontado como conservadores. Zanin foi o indicado de Lula para a Corte em substituição ao aposentado Ricardo Lewandowski.

Bruno Dantas, ministro do TCU | Foto: Divulgação | TCU