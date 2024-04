Aliados de Lula temem que Arthur Lira paute pedido de impeachment | A TARDE

Aliados do presidente Lula (PT) temem que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), desengavete um dos 19 pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo que já foram pautados na Câmara.

Os receios crescem com o aumento da tensão entre governo e Arthur Lira, por demandas que não foram atendidas e pelo fato de Lula ainda não ter uma base sólida no Congresso. Com informações do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

Na quinta-feira da semana passada, dia 11, Arthur Lira disse que o governo Lula plantou uma mentira sobre seu suposto enfraquecimento e criticou o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. No dia seguinte, em provocação a Arthur Lira, Lula disse que Padilha ficaria no governo “só de teimosia”.