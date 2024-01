Alvo da PF, deputado bolsonarista nega apoio a ato e ataca Moraes | A TARDE

Após ser alvo de buscas e apreensão em domicílio e no seu gabinete em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 18, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) se pronunciou sobre o assunto, negou apoio a atos antidemocráticos e criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.



“Em momento algum do 8 de Janeiro incitei ou falei para as pessoas que aquilo era correto, pelo contrário. Em momento algum estive nos quartéis quando estavam acontecendo acampamentos, nunca apoiei qualquer tipo de ato anterior ou depois do 8 de Janeiro. Não há nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa busca e apreensão”, disse o parlamentar em vídeo publicado na sua página do Instagram.

Dedicada a investigar atos antidemocráticos, a Operação Lesa Pátria está na 24ª fase e teve oito mandados de busca no Rio de Janeiro e dois no Distrito Federal na manhã desta quinta-feira, 18. A PF apreendeu uma arma e um celular do deputado.

“Tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada. Queriam dinheiro, eu tinha R$ 1 mil aqui em casa. Eu realmente não sabia o que era [a operação] até ter acesso a todas as notícias”, concluiu.