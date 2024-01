Deputado federal bolsonarista é alvo de buscas da PF nesta quinta | A TARDE

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) é alvo de buscas na Câmara da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira, 18.



Bolsonarista, o parlamentar fluminense é investigado por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado, quando militantes de extrema-direita invadiram e depredaram a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

A operação Lesa Pátria tenta identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os ataques. Nesta 24ª fase, os agentes cumprem oito mandados de busca no Rio de Janeiro e dois no Distrito Federal.