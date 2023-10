Bancada do PL pode apoiar nome de Dino para STF, indica Valdemar

Uma possível indicação do ministro de Segurança e Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF) pode contar com o apoio da bancada do PL. Isso porque o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, confirmou a possibilidade nesta quinta-feira, 28, à CNN.



Ao ser questionado sobre o assunto, o cacique do PL frisou que “se for uma pessoa qualificada, que é o caso, devemos votar a favor”.

O nome de Dino está sendo ventilado nos bastidores da política para herdar a cadeira do STF, no lugar da ministra Rosa Weber, que deve se aposentar no próximo dia 2 de outubro.

Apesar das especulações, o ministro já descartou a possibilidade de estar entre os indicados pelo presidente Lula (PT) para vaga. Dino afirmou que “está muito bem no Ministério da Justiça.”

A indicação do próximo ministro do STF deve ser feita após a cirurgia do presidente Lula (PT), programada para sexta-feira, 29.