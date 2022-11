Bolsonaristas acreditam que Lula morreu e foi substituído por sósia

Uma fake news fez com que muitos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) passassem a acreditar que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) morreu durante o período em que estava na Bahia de folga, após o fim da eleição.



Difundida nas redes bolsonaristas, a notícia inverídica aponta que um sósia tem substituído o petista. No entanto, o suposto substituto do presidente eleito teria um dedo a mais do que o presidente da República eleito no último dia 30.

Para fortalecer a fake news, uma montagem mostra Lula com cinco dedos na mão esquerda. Ex-torneiro mecânico, o petista perdeu o dedo mindinho da mão esquerda em um acidente de trabalho.