Bolsonaristas se manifestam contra ministros do STF em Nova York

Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) decidiu protestar contra o resultado da eleição presidencial neste domingo, 13, na frente de hotel em Nova York em que estão hospedados muitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



Com muitos gritos e munidos de bandeiras e cartazes, os bolsonaristas dizem não acreditar no resultado das urnas eletrônicas, ainda que nenhuma fraude tenha sido provada e que pelo mesmo sistema eleitoral foram eleitos diversos bolsonaristas este ano.

Os ministros da Suprema Corte estão em Nova York para participar de evento com mais de 260 empresários. Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski estão entre os membros do STF.

Além deles, participarão do evento o ministro do TCU, Antonio Anastasia, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, o ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ex-ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e Joaquim Levy.