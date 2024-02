Bolsonaro acusa Moraes de utilizar inquéritos para perseguição | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de utilizar os inquéritos que tramitma na Corte sob sua relatoria para "perseguir quem bem entender". O ex-mandatário ainda classificou os documentos como "brinquedinhos" do magistrado. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

No STF, um dos filhos de Bolsonaro, o vereador Carlos (Republicanos-RJ) é alvo de duas investigações sobre fake news e milícia digital. Na última semana, o herdeiro '02' do ex-presidente entrou na mira da Polícia Federal, que realizou uma operação contra o parlamentar por suspeita de existência de uma "Abin paralela".

"Chateado todo mundo fica, né, mas está tranquilo. Para nós, isso não é novidade, uma busca e apreensão como fizeram comigo ano passado. Não é novidade isso aí, chegar PF aqui com papel na mão, 'por ordem do senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito tal'. Inquérito dele, né, brinquedinho dele lá é os inquéritos que ele tem para perseguir quem bem entender", contou o ex-mandatário.

Ao falar sobre a ação da PF, Bolsonaro se colocou como vítima da situação e voltou a afirmar que está sofrendo perseguição. O ex-presidente ainda chamou o trabalho dos agentes federais de "operação esculacho" e, sem citar o presidente Lula (PT), disse que os filhos do petista recebem um de tratamento diferenciado.

"Por que vem para cima da minha família o tempo todo? Não é de hoje, né", afirmou.

Bolsonaro ainda pontuou que, quando governava o país, não confiava nas informações da Abin e não via relatórios de inteligência.

"No segundo mês de governo, já falei para o general [Augusto] Heleno que não queria mais relatório da Abin. Desde o segundo mês de governo, eu não tive na minha frente nenhum relatório da Abin, nenhum", afirmou.