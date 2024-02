Carlos Bolsonaro presta depoimento de menos de uma hora para PF | A TARDE

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), prestou depoimento de menos de uma hora nesta terça-feira, 30, na Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro.

Ele teria chegado ao local, na Zona Portuária da cidade, por volta das 9h50 e saído às 10h40. Sem falar com a imprensa, o político se manifestou pelo X (antigo Twitter) afirmando que prestaria depoimento em um inquérito que foi aberto após publicações nas redes sociais.

Leia Mais

>>“Brasília vive mundo diferente”, diz Bruno sobre operação da PF

>>Vídeo: Carlos Bolsonaro divulga imagens de sua casa após buscas da PF

Conhecido como filho 02 do ex-presidente, Carlos Bolsonaro é investigado por suposto envolvimento em aparelhamento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Nesta segunda-feira, 29, o vereador foi alvo de uma nova fase da investigação da Polícia Federal.



No momento das buscas e apreensões, Carlos Bolsonaro estava em Angra dos Reis, onde acompanhava o pai e os irmãos. Equipes da PF realizaram buscas também no gabinete do parlamentar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e na casa do vereador.