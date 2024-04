Bolsonaro cobra na Justiça que Lula se retrate sobre móveis | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acionaram a Justiça após a Presidência da República encontrar todos os 261 bens do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos. O sumiço dos móveis foi motivo de críticas do presidente Lula (PT) e da primeira-dama, Janja. As informações são da Folha de S.Paulo.

Bolsonaro e Michelle pedem à Justiça a retratação de Lula e uma indenização de R$ 20 mil que deve ser direcionada ao Instituto Carinho, que acolhe crianças em situação vulnerável na capital federal.Segundo o pedido, a retratação deve ser "na mesma proporção do dano que realizou: a) mediante coletiva de imprensa oficial no Palácio da Alvorada, b) perante o veículo de comunicação GloboNews, e, c) nos canais oficiais de comunicação do governo federal".

O processo foi apresentado na sexta-feira, 22, e tramita no Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Na última quarta, 20, a Presidência localizou todos os bens que foram motivo de troca de farpas entre o atual e o antigo casal de moradores do palácio.

A disputa teve início durante a transição de governo, no início do ano passado, quando Lula e Janja reclamaram das condições da residência oficial e apontaram que alguns móveis do patrimônio estavam faltando após Bolsonaro e Michelle se mudarem do local.

A falta dos móveis também havia sido um dos motivos alegados pelo novo governo para o gasto de R$ 196,7 mil em móveis de luxo, como revelado pela Folha.