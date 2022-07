Bolsonaro diz que negocia diesel mais barato da Rússia

Após a Petrobras formalizar alerta de falta de diesel ao Governo Federal e o Ministério de Minas e Energia confirmar que recebeu uma carta que tratava sobre o risco de desabastecimento do combustível no mercado mundial, Jair Bolsonaro (PL) disse que tem negociações avançadas para diesel mais barato da Rússia.

A declaração foi dada neste domingo, 17, em frente ao Palácio da Alvorada. Na última semana, o presidente da República disse que o Brasil poderia começar a receber diesel da Rússia em até sessenta dias.

No entanto, neste domingo, não foram dados maiores detalhes sobre as negociações. “Quantos por cento? Não sei. Quanto mais barato, melhor”, disse Bolsonaro.

A Guerra na Ucrânia, que envolve diretamente a Rússia, tem impactado o preço internacional do petróleo e por consequência, o preço dos combustíveis no Brasil. Os reajustes do diesel feitos em maio causaram impacto nas trocas de comando no Ministério de Minas e Energia e na Petrobras.