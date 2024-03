Bolsonaro foi aconselhado a “não radicalizar” no ato em São Paulo | A TARDE

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) recomendaram que o ex-presidente da República não radicalize em seu discurso durante ato com apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 25.



Entre os temas a serem evitados estão críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). O motivo é que Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal (PF), que investiga se o ex-presidente da República colaborou para articular um golpe de Estado no Brasil. As informações são do jornal Correio Braziliense.

Mesmo antes da investigação da PF sobre o golpe, Bolsonaro já estava na mira do STF, mas nunca deixou de fazer críticas à Corte, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes.

No evento deste domingo em São Paulo, que é organizado pelo pastor Silas Malafaia, marcaram presença políticos bolsonaristas de muitos lugares do país, inclusive da Bahia, entre eles o presidente do PL no estado, João Roma, os deputados federais Capitão Alden (PL-BA) e Roberta Roma (PL-BA) e os deputados estaduais Leandro de Jesus (PL) e Diego Castro (PL).