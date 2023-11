Cid Gomes tem dificuldade para achar novo partido para seu grupo | A TARDE

As divergências com o irmão Ciro Gomes (PDT) têm mobilizado o senador Cid Gomes (PDT-CE) a buscar um novo partido. No entanto, diversos fatores dificultam sua migração, segundo publicação do jornal O Globo.

Entre os problemas que envolvem a filiação de Cid ao PT está a reprovação do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE). Por disputar o mesmo eleitorado no estado, Guimarães prefere que o senador não ingresse na legenda.

Já a filiação ao PSB encontra como barreira o fato de que a legenda ensaia federação com o PDT. Dessa forma, Cid não se afastaria dos atuais correligionários.

O motivo principal da divergência entre os irmãos Gomes tem a ver com o posicionamento dos dois com relação ao Governo Federal. Enquanto Ciro se coloca como crítico de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do período de campanha até o momento atual, Cid se aproxima do PT, que tem o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).