Ciro Nogueira diz não querer aderir a Lula, mas não se oporá ao PP

Chefe da Casa Civil no atual Governo Federal e um dos mais importantes políticos na campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, Ciro Nogueira (PP) disse que não quer aderir ao presidente recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas que não poderá se opor aos interesses da sua legenda.



Presidente licenciado do Progressistas, Ciro Nogueira disse que, se for do interesse da maioria, seu partido irá para a base do futuro governo, sem qualquer possibilidade de interferência da sua parte. A conversa aconteceu em reunião com pessoas próximas, nesta terça-feira, 1º, segundo o colunista Guilherme Amado, da Metrópoles.

Nesta quinta-feira, 3, serão dados os primeiros passos para a transição entre o governo de Bolsonaro e o governo de Lula. Representantes do recém-eleito presidente, Geraldo Alckmin (PSB), Gleise Hoffmann (PT) e Aloizio Mercadante (PT) conversarão com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), um dos principais quadros do Progressistas.

O segundo turno da eleição presidencial aconteceu neste domingo, 30. Com 60.345.999 de eleitores, Lula contou com 50,90% dos votos válidos, ante 49,10% de Bolsonaro (58.206.354 votos).