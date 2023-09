CNJ identifica Pix de magistrados para manifestantes do 8/1

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu uma investigação interna para apurar a participação de magistrados nos atos golpistas do 8 de janeiro. O CNJ identificou transferências bancárias, por meio de Pix, feitas por magistrados para manifestantes às vésperas da ação que destruiu os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

A averiguação foi aberta por determinação do corregedor-nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, que pretende identificar se esses juízes, desembargadores e outros servidores do Judiciário incentivaram e financiaram os atos.

Um relatório parcial da investigação está previsto para ser concluído nos próximos dias, conforme informações da CNN Brasil.

Um dos investigados nesta ação é o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) e do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF) Sebastião Coelho da Silva, que hoje é advogado e defende Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu condenado pelo STF por participação nos atos.

Na terça-feira, 12, Salomão enviou ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aos Tribunais de Justiça para que informem se há procedimentos disciplinares ou investigações preliminares, em curso ou arquivados, sobre o assunto.