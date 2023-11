Com indicação de Dino ao STF, Tebet e Wagner são cotadas para Justiça | A TARDE

Com a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o senador Jaques Wagner, despontam como favoritos para assumir a pasta. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo.

De acordo com a coluna, a nomeação de Tebet para o cargo ajudaria Lula a tranquilizar a contrariedade que deve surgir por não indicar uma mulher para o STF. No entanto, Tebet teria concorrentes para a disputa pelo Ministério.

Um deles é o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, que conta com apoio expressivo no PT. Outra possibilidade é a nomeação do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi cotado ao STF.

Além disso, os nomes do secretário-geral da pasta, Ricardo Capelli, e do líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT), têm sido ventilados para a serem substituição natural de Dino.