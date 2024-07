Conselho de Ética da Câmara escuta irmãos Brazão nesta terça

- Foto: Reprodução

Investigados pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, vão prestar depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados na tarde desta terça-feira,16. As informações são da CNN.

As medidas fazem parte da investigação que pode cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão, que foi denunciado ao Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar devido ao suposto envolvimento com o assassinato de Marielle.

Chiquinho é deputado federal e Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ao lado de Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eles são acusados de serem os mandantes do crime.



As oitivas foram solicitadas pela defesa de Chiquinho para a construção do relatório da deputada Jack Rocha (PT) sobre a investigação. Ela é a relatora do caso e deve divulgar parecer em agosto, após o recesso parlamentar.



Ainda estão previstos os depoimentos de testemunhas. Thiago Kwiatkowski Ribeiro, conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro;Carlos Alberto Lavrado Cupello, ex-deputado estadual; e Daniel Freitas Rosa, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro falarão nesta terça.

Na segunda,15, o Conselho de Ética ouviu o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa, que negou envolvimento com os irmãos Brazão e afirmou que é inocente.

A suspeita, conforme investigações, é que Rivaldo seja responsável por indicar o delegado Giniton Lages para a apuração do caso Marielle na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Giniton é acusado de atrapalhar o curso das investigações para proteger os mandantes do crime. Ele e os irmãos Brazão negam ligação com o assassinato.

Após as oitivas, a relatora Jack Rocha deverá divulgar um parecer sobre as investigações. O relatório será votado pelo Conselho de Ética.

Se o resultado for pela suspensão ou perda do mandato, caberá ao plenário da Câmara chancelar a decisão do Conselho de Ética. Para que o mandato seja cassado, são necessários ao menos 257 votos favoráveis em plenário.